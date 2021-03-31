Skoda Octavia получила новые моторы на российском рынке

Компания Skoda назвала стоимость версий нового поколения лифтбека Octavia с 1,6-литровым и 2-литровыми двигателями на российском рынке.

Модель со 110-сильным атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач появится в продаже в трех комплектациях по цене от 1,4 млн руб. до 1,7 млн руб.

Версия со 190-сильным 2-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG будет доступен в двух комплектациях стоимостью 1,9 млн руб. и 2,1 млн руб.

Для российского рынка сборка лифтбеков Skoda Octavia налажена на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Напомним, премьера новой Skoda Octavia состоялась осенью 2019 года. До марта 2021 года автомобиль в России был доступен только со 150-сильным 1,4-литровым бензиновым турбомотором.