Вынесен приговор воронежскому коммунальщику Михаилу Палютину

Железнодорожный райсуд Воронежа вынес приговор известному воронежскому коммунальщику Михаилу Палютину. Он признан виновным в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и приговорен к двум годам колонии-поселения, сообщили “Ъ-Черноземье” в суде.

Михаилу Палютину вменяли пять эпизодов причинения имущественного ущерба. По данным ГТРК «Воронеж», первые три касаются его деятельности в УК «ЖКХ»: в 2013-2014 годах жители домов, которые обслуживала компания, перечислили ей за свет и тепло 71 млн руб., из которых 32 млн руб. не дошли до поставщиков. Но по этим эпизодам коммунальщик был освобожден от ответственности из-за истечения сроков давности. Два эпизода, за которые вынесен приговор, касаются перечисления в 2017-2018 годах жителями 101 млн руб. УК «Созвездие»: 15 млн руб. из них не дошли до поставщиков. Защита Михаила Палютина настаивала, что деньги не присваивались, а направлялись на ремонт коммуникаций в домах.

Олег Мухин