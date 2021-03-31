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Решение об объединении поселений Большесосновского района отложено

Депутаты земского собрания Большесосновского района отложили рассмотрение инициативы об объединении поселений района в муниципальный округ. По информации собеседников “Ъ-Прикамье”, это связано с тем, что при проведении публичных слушаний по вопросу объединения в трех поселениях были обнаружены нарушения.

Отметим, на данный момент, в Пермском крае осталось только два муниципальных района: Пермский и Большесосновский. Поселения в составе этих районов сохраняют статус самостоятельных муниципальных образований. Остальные муниципальные районы и входящие в них поселения были преобразованы в единые городские и муниципальные округа.

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