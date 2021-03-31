Градостроительный совет Сочи одобрил планы реконструкции санатория «Магадан»

На очередном заседании градостроительного совета Сочи были рассмотрены два проекта строительства и реконструкции объектов санаторно-курортного комплекса, сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из предложений, рассмотренных в ходе заседания, стала предпроектная документация реконструкции двух спальных корпусов санатория «Магадан», распложенного в Лазаревском районе Сочи. Согласно проекту, после реновации зданий в составе комплекса, которые построены в 1962 году и с 2016 года не эксплуатируются, в них разместятся лечебный корпус и водогрязелечебница. Проект был в целом одобрен членами совета как важный для развития санаторно-курортного комплекса курорта.

Вторым проектом, рассмотренным градостроительным советом, стала семиэтажная гостиница, которую планируется возвести на Мацесте, на Аллее Челтенхема в Хостинском районе Сочи. Проект вызвал сомнения у членов совета, в частности, были подняты вопросы о сейсмоустойчивости высотного здания, соответствии его масштаба сложившемуся ландшафту курортной исторической среды Мацестинской долины. Также авторам проекта было указано на явные признаки точечной застройки гостиницы, которая будет расположена на ограниченном участке, где не предусмотрено размещения значительного количества инфраструктурных объектов. Это расходится с текущей градостроительной политикой курорта, администрацией которого принята политика ограничения точечной и развития комплексной застройки городских территорий. В этой связи проектная документация была возвращена на доработку.

Ольга Логинова