В 2020 году власти направили 8,9 млрд рублей на поддержку тюменских семей

Объем финансирования на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в 2020 году в Тюменской области составил 8,9 млрд руб. Об этом во время заседания региональной Общественной палаты рассказал глава региона Александр Моор.

Губернатор напомнил, что с 2019 года Тюменская область участвует в реализации национального проекта «Демография», в который входят пять региональных проектов. В дополнение к федеральным мерам поддержки тюменские семьи могут рассчитывать на региональную финансовую поддержку при рождении детей.

Так, региональный материнский капитал на первенца сегодня составляет 150 тыс. руб., при рождении или усыновлении третьего и последующих детей – 100 тыс. руб. Помимо этого, увеличена выплата на третьего ребенка и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 года. Губернатор отметил, что в 2021 году выплаты продолжатся.

Кроме того, как сообщает пресс-служа губернатора, обсуждались темы формирования нравственных семейных ценностей, поддержка семей с детьми, укрепление связей и сохранение традиций.