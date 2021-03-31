Директор «Пермгорэлектротранса» намерен судиться с депутатами гордумы из-за распространения ложных сведений

Директор МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) Александр Дербенев намерен инициировать судебное разбирательство с депутатами Пермской городской думы. Как пояснили в ПГЭТ, в настоящий момент господин Дербенев готовит все необходимые документы для подачи в следственный комитет заявления о возбуждении уголовного дела в связи с распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

Ранее депутат гордумы Илья Лисняк направил в правоохранительные органы депутатский запрос с просьбой провести детальную проверку сделки по продаже контактной сети от троллейбусов, движение которых в Перми было прекращено в 2019 году. Как сообщил господин Лисняк на своей странице в Facebook, в ходе проверки было установлено, что в результате этой сделки «Пермгорэлектротранс» недополучил 2,58 млн руб., однако Александр Дербенев внес в кассу предприятия эту сумму из личных средств. Поскольку ущерб был возмещен, полиция приняла решение отказаться от возбуждения уголовного дела. Позже Илья Лисняк написал в соцсети, что в полиции перепутали детали и деньги в кассу внес не руководитель МУПа, а начальник отдела снабжения предприятия Сергей Гончаров.