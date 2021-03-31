Гостиницы на Черноморском и Азовском побережье будут строиться не выше шести этажей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать изменения в региональное законодательство, касающиеся ограничения высотности гостиниц в 500-метровой прибрежной зоне Черного и Азовского морей, сообщила пресс-служба администрации региона. Предполагается, что высота зданий не будет превышать 21 метра.

Глава региона, выступая на сессии Заксобрания, напомнил, что ранее на побережье была ограничена высотность жилой застройки. «Мы смогли сбалансировать этот рынок, и уже сегодня большое количество отельеров готовы создавать новую курортную инфраструктуру, – заявил господин Кондратьев. – Но и гостиницы не должны быть в 20 этажей. Сейчас прорабатываем допустимую высотность, будем предлагать 21 метр. Пять-шесть этажей – выше не нужно», – приводит пресс-служба слова губернатора.

Анна Перова, Краснодар