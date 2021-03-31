Двоих сотрудников нижегородского минфина осудят за получение взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников отдела контроля отраслей производственной сферы и целевых программ контрольно-ревизионного управления министерства финансов Нижегородской области. Их обвиняют в получении взятки в размере 500 тыс. руб. (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в региональном следственном управлении СК.

Осенью 2020 года подозреваемые проводили камеральную проверку и выявили нарушения в расходах на благоустройство центрального парка имени Гайдара в Арзамасе. По версии следствия, руководитель проверки предложил за 500 тыс. руб. не отражать в акте выявленные нарушения. 22 октября подозреваемые получили деньги через посредника, и через несколько дней в СУ СК сообщили об их задержании.

Консультант отдела контроля вину в совершении инкриминируемого деяния признал частично, его отправили под домашний арест.

Второй подозреваемый вину не признал, его заключили под стражу. Кроме того, при обысках у него дома изъяли наркотики. Позже было установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Он сознался в незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Уголовное дело передано в суд.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «В СИЗО едет ревизор».

Анастасия Еремина