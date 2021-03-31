Росавиация оценивает стоимость строительства нового аэропорта Иркутска в 73 млрд рублей

Новый аэропорт Иркутска, строительство которого обсуждается уже несколько десятилетий, может быть включен в перечень объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых к реализации на 2025–2030 годы. Об этом в среду на совещании в Иркутске сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Стоимость аэропорта, по его словам, составит более 73 млрд руб. Из них 53 млрд — это средства на сооружение аэродромного комплекса, которые должны быть предусмотрены в федеральном бюджете.

Строительство терминала, по его словам, должно вестись за счет частных инвестиций. Его стоимость оценивают в 20 млрд руб. Господин Нерадько также сказал, что так как аэропорт будет строиться за пределами города, то еще потребуются существенные финансовые вложения в инфраструктуру — дороги, ЛЭП, подземные коммуникации.

Наиболее активно тему строительства нового аэропорта продвигал губернатор Иркутской области Александр Тишанин, работавший на этом посту в 2005–2008 годах. Власти занимались подбором площадки для объекта. В 2015 году другой губернатор региона Сергей Ерощенко сделал выбор в пользу развития аэропорта на существующей площадке с разворотом взлетно-посадочной полосы.

Переговоры с инвесторами о развитии аэропорта на существующей площадке вел и следующий губернатор Сергей Левченко, руководивший регионом в 2015–2019 годах.

Екатерина Еременко, Иркутск