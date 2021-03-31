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Текслер попросил Совфед поддержать включение двух больниц региона в федеральную инвестпрограмму

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на заседании Совета федерации, обратился к сенаторам с предложением поддержать включение в федеральную адресную инвестиционную программу двух многопрофильных больниц – в Магнитогорске и Златоусте.

Глава региона рассказал о построенной в Сосновском районе за 2,5 месяца новой инфекционной больнице, рассчитанной на 500 коек, и о завершающемся сейчас возведении второй очереди еще на 250 мест. «Строительство новых современных больниц востребовано в регионе в первую очередь для повышения качества и доступности медицины. Кроме того, это дополнительный стимул для привлечения кадров. Когда мы открыли больницу, молодые врачи прямо в очередь выстраивались, чтобы работать в современнейшей больнице»,- сказал господин Текслер.

В презентации, демонстрируемой во время выступления губернатора, уточнялось, что требуется выделение средств федерального бюджета на строительство в Златоусте больничного комплекса на 650 коек, а в Магнитогорске – многопрофильного медицинского центра на 660 мест.

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