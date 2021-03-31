В Зеленодольске восстановят разрушенные при взрыве квартиры

Власти Зеленодольска пообещали восстановить разрушенные во время взрыва в жилом доме квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района

Отмечается, что нуждающимся на время ремонта дома будет предоставлена возможность жить в маневренном фонде или жилье Госжилфонда Татарстана. Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев заявил, что с каждым местным жильцом будет проводиться индивидуальная работа. «Нам необходимо в кратчайшие сроки поставить туда подрядчика, чтобы работы уже начались. Кто-то из вас живет у родственников, знакомых, в санатории «Волга», будет рассмотрен вариант предоставления жилья из маневренного фонда или по линии Госжилфонда, все это в индивидуальном порядке», — сказал градоначальник..

Кроме того, в УК, которая обслуживает данный дом, пообещали, что до заселения в квартиры жителям не будут выставлять счета за ЖКУ. В данный момент по этому поводу идут переговоры с ресурсоснабжающими компаниями.

Напомним, сама трагедия произошла вечером 29 марта. В результате взрыва в жилом доме обрушились несколько квартир. Один человек скончался на месте, еще шесть пострадали. Позже одна из пострадавших умерла в больнице. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела.

"Ъ-Казань"