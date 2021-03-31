Андрей Потылицын заключил мировое соглашение с «Башспиртом»

Блогер Андрей Потылицын заключил мировое соглашение с АО «Башспирт», его гендиректором Рауфом Нугумановым и заместителем гендиректора Игорем Дудоровым. По его условиям господин Потылицын обязуется удалить из интернета видеоролик, опубликованный в Youtube, под названием «СМИ виноваты во всех бедах Хабирова?», сообщается в материалах арбитражного суда Башкирии.

В 2019 году «Башспирт» подал иск к блогеру о защите деловой репутации и взыскании 1 млн руб. морального вреда. В ролике Андрей Потылицын сообщал, что «Башспирт» — «высокорентабельное, высокомаржинальное предприятие», которое «очень дурно управляется», а «менеджмент там вороватый и жуликоватый, его нужно целиком менять». В феврале этого года в качестве соистцов были привлечены Рауф Нугуманов и Игорь Дудоров. Они также просили удалить спорный ролик и выплатить им по 1 млн руб. компенсации.

В мировом соглашении «Башспирт» и соистцы отказались от взыскания денег.

Ранее судебная лингвистическая экспертиза, проведенная экспертом АНО «Томский центр экспертиз» Яной Дударевой в рамках рассмотрения иска «Башспирта» к блогеру, пришла к выводу, что последний допустил оскорбительные высказывания в адрес менеджмента госпредприятия.

Влада Шипилова