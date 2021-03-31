На Кубани законопроект о льготной ставке налога на имущество потребкооперативов принят в двух чтениях

Депутаты ЗСК Краснодарского края сразу в двух чтениях утвердили законопроект «О внесении изменений в ст. 2 закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций», сообщает пресс-служба законодательного собрания края.

По информации председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике ЗСК Ивана Артеменко, законопроект предлагает продление действия льготной ставки налога на имущество организаций потребительской кооперации, потребительских кооперативов и их союзов в размере 0,7% на текущий год. Кроме того, на 2022 год утверждена пониженная ставка 1%, а на 2023 год - 1,5%. Также предусматривается продлить право на пониженную налоговую ставку 0,3%, для кубанских профсоюзов и их объединений на период с 2021 года по 2023 год включительно.

Цель принятия изменений в закон «О налоге на имущество организаций» - развитие направления потребительской кооперации в Краснодарском крае и обеспечение устойчивого функционирования профессиональных союзов.

Ольга Логинова