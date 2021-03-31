В Краснодаре горит свалка площадью 400 квадратных метров

По информации пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании свалки отходов, расположенной на улице Новая в поселке Южный муниципального округа Динской район, поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 11:24.

Первые пожарные подразделения прибыли на место к 11:50, ими было установлено, что горит мусор, складированный на открытой местности, площадь пожара составляет 400 кв.м. Пострадавших во время происшествия нет, угрозы распространения огня не наблюдается.

В общей сложности к ликвидации возгорания были привлечены четыре отделения пожарно-спасательного отделения и 16 человек личного состава МЧС России. В настоящий момент тушение пожара продолжается.

Ольга Логинова