В ХМАО до 2025 года создадут первую особую экономическую зону

Первая особая экономическая зона (ОЭЗ) в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) будет создана в 2021-2024 годах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на окружной департамент промышленности. Она будет располагаться в Нягани. Объем инвестиций в инженерную и производственную инфраструктуру ОЭЗ оценивается в 2,5 млрд руб.

«В настоящее время отраслевыми департаментами экономики и промышленности, институтами развития проводится активная работа по привлечению потенциальных резидентов, ведутся переговоры о возможности и условиях размещения производств на территории ОЭЗ»,— говорится в сообщении департамента. Приоритетными отраслями для экономической зоны станут лесопереработка, растениеводство, пищевое производство, оборудование для нефтесервиса и логистика.

Создание ОЭЗ поспособствует диверсификации производств за счет развития «не нефтяных» сфер деятельности. По данным информагентства, для ОЭЗ уже выбран земельный участок площадью 272,8 га. При необходимости участок может быть увеличен до 1,92 тыс. га.

В конце 2020 года правительство региона направило в Минэкономразвития России предварительную версию заявки на создание ОЭЗ. Позднее министерство отправило в округ предложения по ее доработке. Сейчас подать заявку планируют во втором квартале 2021 года. По данным «Интерфакса», власти ХМАО не исключают в будущем создать и другие особые экономические зоны, однако сейчас они сосредоточены на действующем проекте.

Михаил Мананников