Уединение в эпицентре событий

Проект Hide вызвал ажиотаж на рынке недвижимости сразу, как только полгода назад MR Group объявила о строительстве высотного комплекса около заповедной долины реки Сетуни с головокружительными видами на Москву.



Устремленность в будущее свойственна западной части столицы — она всегда влекла к себе ярких, смелых и амбициозных людей. Именно здесь расположились здания университета и академических институтов, а сейчас создается (также силами MR Group) футуристический ареал вокруг будущей штаб-квартиры «Яндекса». Сегодняшние стартаперы и основатели успешных бизнесов, студенты и профессора, дипломаты и спортсмены задают новые стандарты и цели, считая этот зеленый исторический район своим домом.

Секрет идеальной локации — уважение к гению места, и в MR Group это понимают. Возводящиеся неподалеку от Кутузовского проспекта три эффектные 41-этажные башни Hide спроектированы специалистами, снискавшими широкое международное признание. Архитектурные решения и концепцию благоустройства предложила мастерская ADM, за дизайн общественных пространств отвечают известные бюро — Олега Клодта, Sundukovy Sisters и Лейлы Улуханли.

Определив задачу сделать виды из всех панорамных окон незабываемыми, архитекторы увеличили высоту потолков минимум до 3,3 м. В пентхаусах она достигает впечатляющих 5,2 м — роскошь, свойственная скорее историческим особнякам в округе, а не новым жилым пространствам. Высотки МГУ и «Москва-Сити», изгиб Москвы-реки и Новодевичий монастырь, «Лужники», зелень парков и садов — эпитет «открыточные» подходит для них как нельзя лучше.

Для фасадов будут использованы стекло и анодированный алюминий. При этом у каждой из трех башен свое лицо: стильный темный фасад соседствует с динамичным, создающим эффект закрученной спирали, и с более фактурным, шероховатым. Первые этажи комплекса облицованы натуральным камнем. Вокруг — собственный зеленый массив, в котором разбит английский парк. Деревья высажены вокруг амфитеатра, органично вписанного в ландшафт комплекса.

В небоскребах все подчинено идее «города в городе» и при этом создана по-европейски уютная атмосфера. Продуманная концепция Life Space претворена с использованием технологичных инженерных решений и интересных эстетических. Путь на закрытую территорию лежит через одноэтажное здание, где расположено центральное лобби с модным кафе-баром. Его украшает классический квадратный кесонный потолок из современного материала с незаметно встроенными светильниками. Входные группы самих башен выполнены несколько лаконичнее. В общественных пространствах респектабельно доминируют благородные темные тона, а премиальные материалы, панорамные окна и вертикальные линии, продолжающие тему, заданную фасадами из стекла и алюминия, наполняют воздухом и светом. К свету в Hide подошли основательно: его везде много, но он не бьет по глазам, а на контрасте с темными элементами интерьера создается ощущение комфорта и уединения.

Все квартиры сдаются с базовой отделкой MR BASE — в виде чистого холста, на котором каждый из жителей сможет воплотить свой проект мечты. Несущие стены расположены так, что можно легко сделать любую перепланировку — даже купить две соседние квартиры и объединить в одну. Предусмотрены современная звукоизоляция, системы «умный дом» и «умная квартира», дополнительная очистка воды, индивидуальная климат-система.

Максимум внимания уделено безопасности — во всех смыслах. Здесь полностью закрытая территория комплекса с круглосуточным видеонаблюдением и въездом по считыванию госномера автомобиля. Для доступа в здание используется биометрический контроль по отпечатку пальца, а для служб доставки предусмотрен отдельный вход. Можно наблюдать за квартирой с помощью мобильного приложения и в любое время суток вызвать охрану через пульт. В общественных пространствах установлены системы обеззараживания воздуха, которые удаляют дым, аллергены и неприятные запахи, уничтожают болезнетворные микроорганизмы.

Консьерж-служба под патронажем международной организации «Золотые ключи» круглосуточно к услугам занятых жильцов, чтобы сберечь их время для более приятных занятий и досуга. Утро можно начать с пробежки или велопрогулки в природном заказнике «Долина реки Сетунь». Дорожки начинаются прямо у выхода из комплекса. Есть альтернатива в виде фитнес-клуба для жильцов. Через высокие окна удобно заодно наблюдать за детьми, играющими в парке, где тоже не бывает чужих. Предлагается также идеальная формула хоум-офиса: спуститься на первый этаж, захватить в гостиной бодрящий кофе и приступить к делам, можно забронировать переговорную комнату с быстрым интернетом. Когда придет время обеда, достаточно только решить — заказать доставку или отправиться в ресторан в соседней башне. Вечером можно посидеть в баре с камином, попробовать предложение от шеф-повара ресторана или заказать ужин в собственную гостиную. А летом — устроиться с бокалом вина в саду. Впрочем, расположение домов настолько удачное, что сидеть на месте не захочется. Пять минут до выезда на Кутузовский проспект, десять — до Воробьевской набережной и пятнадцать — до комплекса «Москва-Сити», где MR Group скоро достроит колоссальный высотный офисный центр iCITY. Возможно, стоит приглядеться к перспективам уединенной размеренной жизни в гуще событий, которые рисует ведущий московский девелопер.