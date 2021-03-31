В Астраханской области исполнительный директор компании осужден за мошенничество

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении исполнительного директора ЗАО «Лиманская производственная механизированная колонна» Владимира Кусонина. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в облпрокуратуре, в 2018 году исполнительный директор при благоустройстве парка «Мира» путем завышения объемов выполненных работ похитил более 1 млн руб., принадлежащих администрации МО «Рабочий поселок Лиман». Кроме того, в 2019 году он совершил покушение на хищение еще 122 тыс. руб. при благоустройстве общественной территории села Промысловка.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в пользу администрации МО был взыскан ущерб.

Мария Шахрай