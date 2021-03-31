Рекультивация мусорного полигона «Широкореченский» займет три года

Для рекультивации мусорного полигона «Широкореченский» в Екатеринбурге потребуется три года, сообщил в прямом эфире Е1.ru министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«Проектно-сметная документация готова и прошла экспертизу. Сейчас готовится техническое задание для проведения конкурса по выбору подрядчика. Конкурс будет объявлен в первом полугодии 2021 года. Трехлетний контракт будет заключен до конца этого года»,— рассказал господин Смирнов.

Напомним, полигон «Широкореченский» был введен в эксплуатацию в 1960 году. Складирование мусора на нем было прекращено в 2015 году. В октябре 2020 года полигон был включен в федеральный реестр объектов, подлежащих рекультивации. Стоимость проекта составляет 490 млн руб., средства будут выделено из федерального бюджета.

Помимо этого, свердловские власти планируют рекультивировать мусорный полигон «Северный». Однако Николай Смирнов не стал уточнять сроки реализации проекта.

Анастасия Реутова