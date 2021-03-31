Кредитный портфель ВТБ в Прикамье превысил 100 млрд рублей

По итогам 2020 года портфель кредитов жителей и предприятий Пермского края в ВТБ увеличился на 12% и составил 107,1 млрд рублей. Объем средств, размещенных в банке физическими и юридическими лицами региона, за этот же период вырос на 19% и достиг 100,2 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Пермском крае составил 63,2 млрд рублей (+11% за год). В его структуре на ипотечные займы приходится 31,4 млрд рублей (+18%), на кредиты наличными – 27,1 млрд рублей (+7%), автокредиты – 2,7 млрд рублей.

Главным драйвером розничного кредитования в 2020 году была ипотека: порядка 8,4 тыс. пермских семей оформили в ВТБ жилищные займы на сумму почти 15,5 млрд рублей. Это на треть превышает выдачи 2019 года и является рекордом за всю историю работы банка в регионе. В том числе около 1 тыс. сделок на 2,2 млрд рублей клиенты провели в рамках льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках. Кроме того, в 2020 году ВТБ впервые провел в Прикамье полностью дистанционную ипотечную сделку.

Общая сумма заемных средств, выданных ВТБ пермякам в 2020 году, насчитывает 30,8 млрд рублей (+13% по сравнению с 2019 годом), в том числе 13,6 млрд приходится на кредиты наличными, и 1,7 млрд рублей — на автокредиты.

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Прикамье в 2020 году увеличился на 25% и достиг 75 млрд рублей. Эту динамику в первую очередь обеспечил интерес к инвестиционным продуктам, на которые теперь приходится более 40% портфеля. За год вложения пермяков в данные инструменты выросли на 83%, до 30,2 млрд рублей.

Аналогичный тренд банк фиксирует и в Private Banking: за год портфель инвестпродуктов в этом сегменте вырос на 77% — до 22,8 млрд рублей. В целом объем средств пермских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился почти на треть и превысил 39 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам 2020 года вырос на 14% — до 43,9 млрд рублей. Банк тесно сотрудничал с компаниями среднего и малого бизнеса – портфель в этом сегменте увеличился за год на 24%, до 37,6 млрд рублей. В отраслевой структуре наиболее существенные доли принадлежат предприятиям сферы торговли, машиностроения, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Объем средств, размещенных компаниями края на счетах и депозитах в ВТБ, на 1 января 2021 года составил 25,2 млрд рублей, в том числе предприятиями среднего и малого бизнеса – 17,8 млрд рублей (+31% с начала года).

Также у компаний Прикамья были востребованы документарные продукты. За год банк на треть увеличил портфель гарантий и аккредитивов, предоставленных малому и среднему бизнесу региона – до 7,8 млрд рублей.

В 2020 году ВТБ вел активную работу по реализации программ государственной поддержки МСП в Пермском крае. Общий портфель в рамках льготных инструментов превысил 7,7 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд приходится на программу с Минэкономразвития №1764, около 2,1 млрд рублей – с Министерством сельского хозяйства, свыше 1,5 млрд рублей — на программы поддержки занятости в период пандемии коронавируса.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, отметил: «Спрос на финансовые продукты в нашем регионе в прошлом году достиг рекордных величин, и мы ожидаем, что он сохранится на высоком уровне и в 2021 году. На этом фоне наша стратегическая цель — обеспечить наилучший сервис для жителей и компаний Прикамья как в офисной сети, так и в дистанционных каналах. Важнейшим трендом станет дальнейший рост популярности цифровых решений. ВТБ активно развивает их, чтобы каждый пермяк смог выбрать, как ему комфортнее получить банковскую услугу — офлайн или онлайн».