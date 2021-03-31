В самарском Парке Победы снесут старое колесо обозрения

Демонтаж старого колеса обозрения начался в самарском Парке Победы. Ранее этот аттракцион был списан. Об этом сообщает МАУ «Парки Самары» в «Твиттере».

«Аттракцион давно уже не эксплуатируется. В текущем году приобретение нового колеса обозрения не запланировано»,– написали чиновники.

Сроки закупки и установки нового аттракциона пока не определены. Кроме того, до настоящего времени не демонтировано другое старое колесо обозрения, которое находится в парке им. Гагарина в Самаре. Оно давно не эксплуатируется. Вместо него в другом месте парка поставили новый аналогичный аттракцион.

Георгий Портнов