В школах Воткинска не организовали питание для детей-аллергиков

Прокуратура выявила нарушения санитарных норм в образовательных организациях Воткинска и Воткинского района Удмуртии. В учреждениях не организовали питание для детей, страдающих пищевой аллергией, сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

«Допускаются нарушения условий хранения продуктов питания, не обеспечено своевременное прохождение сотрудниками периодических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выявлены иные нарушения санитарно-эпидемиологических требований»,— добавили в прокуратуре.

Так, в адрес руководителей учреждений и организаторов питания было внесено 11 представлений, девять лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлению прокурора четыре должностных лица привлекли к административной ответственности по ч.ч. 1, 2 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Общая сумма штрафов составила 19 тыс. руб.