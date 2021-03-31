Ростехнадзхор выявил 122 нарушения промбезопасности на ММК после гибели рабочего

Уральское управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку в доменном цехе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по факту несчастного случая, в результате которого погиб рабочий, и выявило 122 нарушения норм промышленной безопасности. В суд направлено требование о приостановлении деятельности опасных технических устройств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства

Проверка проходила с 16 февраля по 17 марта. Инспекторы установили, что подъемные сооружения в доменном цехе эксплуатируются с многочисленными нарушениями, отсутствуют паспорта на ряд технических устройств, из-за коррозионного износа нет участков крыши литейного двора доменной печи №4, ответственные за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением работники не аттестованы. Также на предприятии отсутствует положительные заключения экспертизы на ряд зданий, сооружений и устройств, отработавших нормативный срок. Кроме того, в ходе проверки были представлены недостоверные сведения об опасном производственном объекте, а сообщение о произошедшей аварии подъемного сооружения и случившемся ранее инциденте сотрудники комбината предоставили в Ростехнадзор не оперативно

По выявленным нарушениям в отношении ПАО «ММК» возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Материалы переданы в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности технических устройств. Помимо этого восемь административных дел завели на восемь должностных лиц комбината.

По информации, опубликованной в сообществе работников ММК «ВКонтакте», 9 февраля этого года погиб горновой доменной печи №7. Во время работ с применением мостового крана произошел обрыв грузовых канатов, в результате на рабочего упала подвеска главного подъема. Металлург, которому 10 февраля должно было исполниться 49 лет, скончался на месте.