В Красноярске многократного чемпиона мира по пауэрлифтингу задержали за взятку

В Красноярске фигурантом уголовного дела о коррупции стал бывший руководитель муниципального автономного учреждения «Центр реализации социальных проектов». Об этом сообщило краевое управление Следственного комитета России (СКР). Имя и фамилия экс-чиновника не называется, по сведениям “Ъ”, под следствием оказался 39-летний Максим Бархатов, в прошлом многократный чемпион мира, Европы и России по пауэрлифтингу.

Как указывается в материалах расследования, чиновник менее чем за год работы в этой должности заключил со знакомым предпринимателем около 40 контрактов на 60 млн руб. по благоустройству территорий, минуя конкурсные процедуры. Речь идет о вывозе крупногабаритных отходов, услуг по содержанию автопарковок и обслуживанию цветников. Предприниматель за это преподнес чиновнику внедорожник Lexus LX570 стоимостью почти 7 млн руб. и топливную карту с ежедневным лимитом бензина 250 л.

Экс-руководитель Центра реализации социальных проектов и коммерсант, возглавляющий ООО «Курьер Авто М», задержаны. Первый подозревается в том, что брал взятки (ст. 290 УК РФ), второй — в том, что давал их (ст. 291 УК РФ). Обоим грозят тюремные сроки до 15 лет.

Максим Бархатов — многократный чемпион мира, Европы и России по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг. До прихода на муниципальную службу он работал инструктором тренажерного зала, инструктором по фитнесу, директором спортцентра. Весной 2020 года он был уволен с должности руководителя Центра реализации социальных проектов.

Константин Воронов, Новосибирск