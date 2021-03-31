Администрация Ростова представила проект дороги на Театральном спуске

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону опубликовал на платформе «Активный Ростовчанин» проект строительства дороги на территории Театрального спуска. Голосование за проект планировки продлится до 12 апреля. Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано 21 апреля.

Дорога расположится в границах ул. Орловская, пер. Чувашский, пер. Краснофлотский. «Территория тесно связана с будущим продолжением ул. Береговой, перспективной канатной дорогой Театральный спуск — Зеленый остров — Левобережная парковая зона — стадион „Ростов — Арена“»,— сказано в сообщении. Уточняется, что центральная эспланада с выходом на набережную будет разработана после окончания строительства транспортной части дороги и устройства инженерных коммуникаций.

Для реализации проекта на шести участках будет установлен публичный сервитут, который позволит снести и разобрать здания и сооружения, попадающие на территорию будущего объекта.

Напомним, 21 августа 2017 года в Ростове в районе Театрального спуска произошел крупный пожар. Его площадь составила почти 33 тыс. кв. м, было уничтожено около 130 домов. После этого Гордума внесла в генеральный план Ростова изменения, согласно которым территорию Театрального спуска определили как зону общественно-культурного назначения. На ней запрещено жилищное строительство, владельцы сгоревших домов получили жилье в других районах города.

Наталья Шинкарева