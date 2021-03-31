Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о достопримечательностях республики.

Сегодня Дагестан — край, где уникальные природные локации не просто соседствуют друг с другом, а будто специально для туриста собраны в одном месте. Море, горы, каньоны, водопады, старинные села, древние крепости… Красивые обычаи и традиции плюс деликатесы кавказской кухни. Удивительно, но россияне открыли для себя Дагестан как туристическую жемчужину совсем недавно. Не было бы счастья, да несчастье помогло — пандемия.

Еще в прошлом году многие путешественники поехали сюда, можно сказать, вынужденно: выбор направлений был невелик. Поехали и обалдели от местной красоты и гостеприимства. В прошлом году здесь побывало 850 тыс. туристов — это на треть больше обычного. В этом же году ожидается более миллиона, по самым скромным прогнозам.

Итак, популярные достопримечательности Дагестана. К сожалению, совсем кратко. Во-первых, это Дербент — самый южный город России. Его старинные постройки внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен он в самом узком месте между горами и Каспием на одной из ветвей Великого шелкового пути. Здесь же цитадель Нарын-кала — одно из древнейших сооружений на территории России. По некоторым данным, крепость была возведена еще в 3 тыс. до н. э., то есть 5 тыс. лет назад! В сооружении сохранились бани, резервуары для воды, храм огнепоклонников, мечеть, крестово-купольная церковь и подземная тюрьма. Уникальный Сулакский каньон один из самых глубоких и живописных в мире, он растянулся на 53 км. Бархан Сарыкум — осколок азиатских пустынь, величественная песчаная гора высотой 262 м, единственная такая во всей Евразии. Здесь снимали когда-то легендарное «Белое солнце пустыни».

В общем, ничего я не успел в Дагестане, даже вкуснейший хинкал не отведали. Придется возвращаться в эти волшебные места, что, конечно же, радостно.