Бывший вице-президент федерации бокса осужден за стрельбу в соседа

26 марта Пермский районный суд вынес приговор в отношении бывшего вице-президента федерации бокса Пермского края Александра Чепеленко. Господин Чепеленко был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з», ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Как сообщили “Ъ-Прикамье” в суде, он был приговорен к трем годам лишения свободы. Напомним, подсудимый обвинялся в том, что в ходе конфликта с соседом выстрелил потерпевшему из ружья в паховую область. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый заявил, что выстрел произошел случайно, когда он поскользнулся и упал, спускаясь по лестнице. При этом стрелять в потерпевшего он якобы не хотел, а намеревался лишь продемонстрировать оружие.

Уголовное дело рассматривалось в суде дважды. В первый раз гособвинитель отказался поддерживать обвинение по ст. 111 УК РФ. По его версии, в действиях обвиняемого усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Суд с этой квалификацией согласился и приговорил Александра Чепеленко к двум годам и десяти месяцам ограничения свободы. На этот приговор потерпевшим была подана апелляционная жалоба, по итогам рассмотрения которой Пермский краевой суд вернул дело прокурору. В ходе нового рассмотрения в районном суде «устояла» квалификация следствия. Стоит отметить, что санкция п. «з», ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Сейчас на новое решение Пермского райсуда подана апелляционная жалоба.