Прибыль «Екатеринбург Арены» за год выросла в 18 раз — до 2,5 млн рублей

В 2020 году прибыль центрального стадиона «Екатеринбург Арена» после налогообложения составила более 2,5 млн руб., говорится в отчете учреждения, опубликованном на портале правовой информации Свердловской области. Это в 18,3 раза больше, чем в предыдущем году. Так, в 2019 году прибыль стадиона составила 136,7 тыс. руб.

В то же время объем региональных субсидий на содержание и эксплуатацию «Екатеринбург Арены» увеличился с 1,2 до 252,8 млн руб. Согласно отчету, еще 38,6 млн руб. в 2020 году было выделено на работы по адаптации стадиона для обеспечения его многофункционального использования после соревнований. Кроме того, средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2020 год выросла с 35,2 до 87,3 тыс. руб.

Как следует из отчета, в перечень платных услуг, которые оказывает «Екатеринбург Арена» входит проведение футбольных матчей (стоимость — 1 млн руб.), экскурсий, семинаров и конференций (2 тыс. руб.), футбольных тренировок для детей (562 руб.) и прочие спортивные мероприятия (1,2 тыс. руб.).

Напомним, стадион «Екатеринбург Арена» был реконструирован к ЧМ-2018. На работы было потрачено 12,2 млрд руб. Вместимость стадиона была увеличена с 27 тыс. мест до 35 тыс. (включая временные трибуны), площадь — с 10,7 га до 11 га. Ранее директор центрального стадиона Оксана Тищенко говорила, что содержание «Екатеринбург Арены» обходится федеральному бюджету в 335 млн руб. В 2019 году экс-премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона в собственность Свердловской области. Регион создал организацию для управления стадионом.

Михаил Мананников