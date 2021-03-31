На экс-главу сельсовета в Башкирии возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего главы Николаевского сельсовета Уфимского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным "Ъ-Уфа", речь идет о Ринате Таминдарове, который руководил администрацией сельсовета с февраля 2003 по февраль 2018 года.

Уголовное дело возбуждено по инициативе прокуратуры Уфимского района после проверки соблюдения земельного законодательства. По материалам дела, экс-глава Николаевского сельсовета за вознаграждение в 50 тыс. руб. сделал выписку из похозяйственной книги, в которую внес ложные данные о предоставлении жителю села Михайловка земельного участка площадью 0,15 га для ведения подсобного хозяйства. Он заверил своей подписью и печатью сельсовета сфальсифицированный документ, на основании которого Росреестр по Башкирии зарегистрировал право собственности на участок.

Майя Иванова