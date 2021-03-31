Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений для авиапутешествий из Москвы в марте

Российские туристы в марте 2021 года чаще всего выбирали Сочи как направление для авиаперелетов из Москвы – билеты на курорт купили 10% от общего количества пользователей Туту.ру. Курорт удерживает лидерство в рейтинге с марта 2020 года, при этом доля пассажиров за это время выросла на 2%, а средняя стоимость перелета - на 32%, до 5,6 тыс.руб., подсчитали аналитики сервиса.

В топ-5 популярных направлений для перелетов из Москвы также вошел Краснодар – он занимает пятое место, с долей билетов 5%. В 2020 году город занимал третье место с долей 7%. За это время стоимость авиабилетов до Краснодара выросла на 42% и составляет 5,4 тыс. руб.

Из Санкт-Петербурга в Сочи в марте 2021 года было куплено 6% авиабилетов, на 2% больше, чем в марте прошлого года. Курорт находится на втором месте среди популярных направлений с вылетом из северной столицы после Москвы, поднявшись за год с пятого места. Билеты за год подорожали на 23%, до 7,8 тыс.руб.

Краснодар занимает четвертое место среди городов, куда чаще всего летают из Санкт-Петербурга в марте текущего года с долей 4% от общего числа пассажиров. В марте прошлого года столица Краснодарского края занимала второе место с долей 7% купленных билетов, которые за год подорожали на 27%, до 6,4 тыс.руб.

Ольга Логинова