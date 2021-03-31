Антипрививочные настроения в США идут на спад

Число взрослых американцев, которые уже сделали прививку от COVID-19 или намерены сделать ее в самое ближайшее время, стабильно растет, и сейчас их доля составляет 61% (в феврале — 55%). Доля тех, кто предпочитает выжидать, сокращается и сейчас составляет 17% (в феврале — 22%). При этом доля тех, кто решительно не намерен делать прививку, остается на уровне 13% уже три месяца подряд. Такие данные были получены организацией KFF (Kaiser Family Foundation) в ходе опроса общественного мнения, который проводился 15 марта с участием почти 1,9 тыс. американцев в возрасте старше 18 лет.

Наибольший рост оптимизма в отношении вакцинации эксперты KFF отмечают среди чернокожего населения. Если в феврале в этой группе населения доля сделавших прививку или готовых сделать ее при первой же возможности составляла 41%, то в марте она уже достигла 55%. В то же время доли американцев латиноамериканского происхождения и белых американцев, сделавших прививку или собирающихся сделать, выше — 61% и 64% соответственно.

Что же до тех, кто предпочитает пока подождать с вакцинацией, намерен привиться, только если заставят, или вообще не намерен прививаться, в качестве резонов называют возможные серьезных побочные эффекты (70%), уверенность в том, что последствия вакцинации будут хуже, чем у самой болезни (63%), боязнь заболеть COVID-19 из-за прививки (39%). При этом треть тех, кто пока предпочитает подождать, заявили, что готовы были бы привиться, если бы их работодатель стимулировал их к этому. Так, 25% опрошенных из этой группы готовы привиться, если бы работодатель обеспечил вакцинацию на рабочем месте, 22% — если бы им заплатили $200. 19% опрошенных из этой группы готовы привиться за $50.

Алена Миклашевская