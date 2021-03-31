В Майкопе 12 человек обвиняют в даче ложных показаний для оправдания родственника

В Майкопе завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 12 человек. Они обвиняются в даче заведомо ложных показаний с целью оправдания родственника (ч.1 ст.307 УК РФ), сообщает СУ СКР по республике.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемые в ходе судебного заседания дали ложные показания, таким образом создав алиби своему родственнику, которого собирались привлечь к уголовной ответственности за тяжкие преступления, связанные с сексуальным насилием (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Сейчас все 12 уголовных дел направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодарском крае было передано в суд дело о ложном доносе, возбужденное в отношении бывшего директора МУП по производству зерновых культур. Он обратился в полицию по факту противоправной деятельности со стороны руководителя одной из организаций Усть-Лабинского района, который, якобы, не выполнил обязательства по заключенному договору хранения, а затем через суд добился права требования с элеватора фактически не принадлежащей ему продукции. Зерном злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Виктория Колганова