В Татарстане выявили 35 новых случаев коронавируса

За сутки в Татарстане подтвердили 35 новых случаев COVID-19. Из них один является завозным, остальные — контактными. Десять человек госпитализированы, 25 получают лечение на дому. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

В Казани выявили 24 новых случая, в Спасском районе — четыре, в Бавлинском — три, в Бугульминском — два, в Зеленодольском и Набережных Челнах — по одному.

Всего в настоящее время выявили 19 420 случаев коронавируса. Излечились 16 322 человека, в том числе 146 за минувшие сутки. Провакцинированы 133 484 человека, в том числе 3 720 за сутки. Скончались 417 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"