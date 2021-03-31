В Адыгее будут судить группу лжесвидетелей

В Майкопе завершено расследование двенадцати уголовных дел в отношении жителей республики Адыгея и Краснодарского края, обвиняемых в даче заведомо ложных показаний (ч.1 ст.307 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по республике Адыгея. По данным следствия, в 2019 году обвиняемые дали в суде ложные показания, чтобы создать алиби своему родственнику.

Следственное управление СКР по Адыгее сообщило, что преступления против правосудия были совершены во время процесса в Майкопском городском суде, где слушалось дело о совершении мужчиной особо тяжкого преступления, связанного с насильственными действиями сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Родственники мужчины заявили суду, что в момент совершения преступления он якобы находился в другом месте. Однако суд, с учетом имеющихся в уголовном деле доказательств, отнесся критически к этим показаниям и вынес мужчине обвинительный приговор, который вступил в законную силу. Дело о лжесвидетельстве передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, сообщает СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар