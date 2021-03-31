На Кубани выявлено 107 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 42369 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 746,5.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 32 человек, в Сочи и Новороссийске – по шесть новых заболевших. За сутки в Краснодарском крае скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 2322 летальных случая, 37232 человека выздоровели, из них за последние сутки – 98 человек.

Анна Перова, Краснодар