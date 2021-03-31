Возрожденный «Амкар» нацелен на профессиональную лигу

Уже в следующем месяце команда начнет процедуру лицензирования. Об этом на «Эхе Перми» рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

— У нас практически на выходе документы из налоговой. Будет оформлено юридическое лицо под названием ФК «Амкар». Дальше мы должны до 30 апреля подать все документы для лицензирования клуба и участия в матчах,— отметила глава министерства.

Татьяна Чеснокова пояснила также, что каждый клуб должен занять свою нишу в развитии футбола. Так, «Амкар» является брендом Пермского края, но при этом и «Звезда» не должна исчезнуть.