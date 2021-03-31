Utair запустит прямые рейсы из Нижневартовска в Анапу, Краснодар и Сочи

Авиакомпания Utair весной и летом откроет прямые рейсы их Нижневартовска (ХМАО) в Анапу, Краснодар и Сочи, сообщила пресс-служба перевозчика. По словам президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова, в среднем время пути займет 4,5 часа.

Авиакомпания откроет рейс в Анапу с 31 мая, говорится в сообщении перевозчика. Полеты будут выполняться по понедельникам и средам с вылетом из Нижневартовска в 17:00, из Анапы — в 9:30. Цена билетов составит от 6,1 тыс. руб.

С 1 мая авиакомпания по средам и субботам начнет летать в Краснодар. Стоимость билетов составит более 9,4 тыс. руб. Из Нижневартовска самолет будет вылетать в 17:55, из Краснодара — в 10:50.

Рейс в Сочи откроется с 4 июня. Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям. Время отправления из Нижневартовска — 18:10 и 18:20 соответственно, из Сочи — 10:30. Цена билетов составит от 6,1 тыс. руб.

Михаил Мананников