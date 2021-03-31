Продажи машин с пробегом в Татарстане в феврале упали на 4%

В Татарстане в феврале 2021 года продали 10 тыс. автомобилей с пробегом, что на 4% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении агентства «Автостат».

Татарстан занял седьмое место среди регионов РФ с наибольшим числом проданных машин. Лидером здесь является Москва с 20,1 тыс. автомобилей. Второе место занимает Подмосковье (19,2 тыс. машин). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (18,7 тыс.) В топ-7 помимо Татарстана входят Ростовская, Свердловская области, Санкт-Петербург и Башкортостан.

Всего в РФ в феврале 2021 года продажи б/у машин составили 360,9 тыс. единиц, что соответствует показателю того же периода прошлого года.

"Ъ-Казань"