В Ростовской области выявлено 239 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области было зафиксировано 239 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове-на-Дону — 93. В Неклиновском районе выявлено девять случаев, в Новочеркасске и Новошахтинске — по восемь, в Батайске, Волгодонске и Белокалитвинском районе — по семь, в Шахтах, Аксайском, Зерноградском, Красносулинском районах — по шесть, в Азовском районе — пять. По четыре случая выявлено в Каменске-Шахтинском, Багаевском, Морозовском, Мясниковском и Семикаракорском районах, по три — в Гуково, Волгодонском, Миллеровском, Сальском, Тацинском, Цимлянском районах, по два — в Донецке, Дубовском, Егорлыкском, Зимовниковском, Константиновском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Орловском, Пролетарском, Ремонтненском, Тарасовском и Чертковском районах, по одному — в Заветинском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Обливском, Родионово-Несветайском, Советском, Целинском и Шолоховском районах.

За прошедшие сутки в регионе вылечились 263 человека. Умерли 24 человека.

По состоянию на утро 31 марта количество инфицированных в области превысило 80,8 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1924. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии выздоровели более 72,6 тыс. человек, умерли 3 577 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева