В Краснодаре на покупку квартиры можно накопить за 8 лет, в Сочи – за 16

Краснодарский край вошел в число регионов с наиболее недоступным жильем для местных жителей по результатам исследования «Авито Недвижимость». Согласно полученным данным, чтобы купить среднюю по стоимости квартиру при сохранении текущего уровня зарплаты, жителям Краснодара потребуется восемь лет (средняя стоимость квартиры – около 3 млн руб., средняя зарплата в регионе оценивается в 30 тыс.руб.,), жителям Сочи – 16 лет (6,9 млн руб. и 35 тыс. руб. соответственно).

При этом спрос на квартиры в данном сегменте в кубанской столице за год вырос на 31%, предложение сократилось пропорционально, одновременно стоимость жилья выросла на 15%, а средний уровень зарплаты не изменился. В Сочи стоимость квартир выросла за год на 33%, зарплаты увеличились в среднем на 17%.

Для сравнения, жителям Москвы, чтобы накопить на приобретение жилья на вторичном рынке, потребуется 19 лет (стоимость жилья – 11,6 млн, средняя зарплата – 50 тыс.руб.), в Санкт-Петербурге – 14 лет (7,1 млн руб. и 45 тыс.руб. соответственно).

Самое доступное жилье среди городов-миллионников – в Челябинске (около 2 млн руб. при средней зарплате 30 тыс. руб.), среди городов с населением от 300 тыс. до 1 млн человек - в Тольятти, Кирове, Саратове, Ульяновске, Брянске и Рязани, где на квартиру можно накопить за 6 -7 лет.

Ольга Логинова