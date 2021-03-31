В Ставрополе осуждена группа похитителей денег из банкоматов

Промышленный районный суд города Ставрополя вынес приговор девяти членам организованного преступного сообщества (ОПС), которое осуществило серию краж денежных средств одной из кредитных организаций, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Организатор ОПС Михаил Гриневич осужден на 16 лет колонии строго режима, его сообщники получили сроки от 6,5 лет до 9 лет лишения свободы.

В разоблачении преступного сообщества принимали участие сотрудники УФСБ России по Ставропольскому и Краснодарскому краю, а также других регионов РФ. В 2018 году преступники осуществили несанкционированный доступ к компьютерной сети ставропольского банка, что позволило им беспрепятственно завладеть наличными средствами из 22 банкоматов, сообщает ЦОС ФСБ. В ходе совместной операции ФСБ и МВД России в мае 2019 года на территории нескольких регионов РФ были проведены обыски и задержания членов группы. У преступников было изъято 12,5 млн руб. наличными, 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 млн руб., а также большое количество средств связи и компьютерной техники. Суд установил, что в результате задержания членов ОПС удалось предотвратить хищение более 1,1 млрд руб. с корреспондентского счета ставропольской кредитной организации в Банке России.

Анна Перова, Краснодар