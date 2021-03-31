АФК «Система» купила долю «Ростеха» в фармкомпании «Синтез»

Структура АФК «Система» приобрела у холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» 32,4% в предприятии ОАО «Синтез» (входит в «Биннофарм групп»), сообщается на сайте «Ростеха».

По словам президента АФК «Система» Владимира Чирахова, увеличение доли в уставном капитале «Синтеза» соответствует стратегии «Системы» по увеличению присутствия в фармацевтическом секторе и построению одного из лидеров отрасли на базе «Биннофарм Групп». При этом АФК «Система» продолжит сотрудничать с «Нацимбио» и «Ростехом» по производству вакцины от гепатита B «Регевак В».

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» объединяет пять производственных площадок в разных регионах страны (АО «Алиум» в Серпуховском районе Московской области, АО «Биннофарм» в Зеленограде и Красногорске, ОАО «Синтез» в Кургане, ЗАО «Биоком» в Ставрополе).

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «"Ростех" нашел прививку от гриппа».