За год кредитно-документарный портфель ВТБ на Дону увеличился на 15 %

По итогам 2020 года общий кредитно-документарный портфель банка ВТБ в Ростовской области составил 270,2 млрд руб., рост составил 15%. Объем привлеченных средств, включая инвестпродукты, увеличился на 17%, до 178,8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба банка.

По ее данным, корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ с января по декабрь вырос на 19 % и составил более 198,5 млрд руб., а объем ресурсного портфеля увеличился на 8%, до 31,6 млрд руб..

За год в рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса в области было заключено кредитных соглашений на сумму более 1,2 млрд руб., портфель розничных кредитов составил 71,7 млрд руб. (+16%). Наибольший вклад в этот результат внесли жилищные займы - свыше 38,3 млрд рублей (+32%), а также кредиты наличными - 28,1 млрд руб. (+6%).

Сумма привлеченных средств населения в регионе выросла на 19%, до 147,2 млрд руб. При этом спрос на инвестиционные продукты увеличился на 43% - портфель превысил 49,3 млрд руб.

Сергей Иванов