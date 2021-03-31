Удмуртия вошла в ТОП-3 регионов с самой низкой долей просроченной задолженности по потребкредитам

В феврале 2021 года доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в Удмуртии составила 13,9%. Это на 0,9 процентных пункта (п.п.) больше, чем феврале прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). При этом республика занимает 3 место среди регионов России с самой низкой долей просроченной задолженности. Отметим, что в целом по стране показатель за 12 месяцев вырос на 1,7 п.п. — с 14,2% до 15,9%.

Самые низкие доли «просрочки» по потребкредитам в феврале 2021 года, помимо Удмуртии, отметили в Ханты-Мансийском АО (8,2%), Татарстане (12,5%), Ленинградской (14,5%) и Московской (14,5%) областях. Самый высокий уровень просроченной задолженности зафиксировали в Ставропольском крае (22,6%), Волгоградской (20,6%) и Саратовской (19,4%) областях, Алтайском крае (19,4%) и Самарской области (18,9%).

Самый большой рост доли просроченной задолженности с февраля 2020 года отметили в Санкт-Петербурге (на 5,6 п.п.), Москве (на 4,1 п.п.), Ставропольском крае (на 3,5 п.п.), Саратовской (на 3,1 п.п.) и Волгоградской (на 3 п.п.) областях. В некоторых регионах зафиксировали сокращение показателя, в том числе в Иркутской области (на 0,8 п.п.), Ханты-Мансийском АО (на 0,4 п.п.), Свердловской (на 0,3 п.п.) и Кемеровской (на 0,2 п.п.) областях.

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находятся на должном уровне. При этом доля просроченных потребкредитов за прошедший год выросла незначительно, а в последние 3 месяца даже снижается. Во многом это связано с реструктуризацией банками проблемных кредитов. Без нее уровень просрочки по потребительским кредитам мог быть значительно более высоким»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.