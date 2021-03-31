Директор ДК Волгоградской области подозревается в халатности

В Ленинске Волгоградской области Среднеахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения культуры. Она подозревается в халатности при расходовании бюджетных денежных средств (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Как сообщили в региональном СУ СКР, осенью 2018 года дворец культуры заключил контракт со строительной организацией по ремонту крыши здания, стоимость которого составила около 1,3 млн руб. После работ обнаружились протечки кровли. Предположительно, вместо того, чтобы фиксировать последствия некачественного ремонта и добиваться их устранения, директор ДК решила заново отремонтировать крышу за бюджетный счет. Для этого в 2020 году подозреваемая якобы инициировала заключение нового контракта на более 2 млн руб., в эту сумму вошли затраты на демонтаж прежнего покрытия. Допущенная халатность привела к неэффективному расходованию средств и причинению бюджету крупного ущерба, отметили в ведомстве.

Дело возбудили по результатам проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района области, а также по материалами, представленными региональным УФСБ.

Мария Шахрай