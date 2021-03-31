В Армавире голосование за территории для благоустройства в 2022 году стартует 26 апреля

Голосование за один из проектов благоустройства общественных зон в Армавире будет проводиться с 26 апреля по 30 мая 2021 года, сообщает пресс-служба администрации города.

В перечне объектов, которые будут представлены на выбор горожанам – сквер в микрорайоне «Северный», зеленая зона между улицами Новороссийской и Азовской, известная как «сквер со сфинксами», и зона по улице Кавказской между улицами Буденного и Советской в хуторе Красная Поляна. Все три территории были выбраны по рекомендациям армавирцев на основе 238 заявок, поступивших от жителей города с декабря 2020 года.

Выбранная по итогам голосования общественная зона будет благоустроена в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Армавир». В рамках программы за последние годы уже было проведено благоустройство Городского парка, Комсомольского сквера, парка «Городская роща», где были установлены детские и спортивные площадки, уличная мебель, организованы пешеходные и велосипедные дорожки, выполнены работы по озеленению.

Ольга Логинова