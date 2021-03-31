В Краснодарском крае выявлено новых 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией

По данным оперативного штаба региона к утру 31 марта на территории Краснодарского края зафиксировано 107 новых случаев заболевания COVID 19. Среди заразившихся - 40 мужчин и 67 женщин от 2 до 86 лет, в их числе - четверо детей.

Лидером по заболеваемости остается Краснодар – в городе 32 заболевших. По шесть новых пациентов – в Сочи, Новороссийске и Кореновском районе. В Кавказском районе – пятеро заболевших, в Апшеронском, Белореченском, Выселковском и Усть-Лабинском районах заразилось по четыре человека. В Геленджике, Белоглинском, Туапсинском, Отрадненском, Новокубанском, Тимашевском, Тихорецком, Тбилисском районах зафиксировано по три случая, в Армавире, Горячем Ключе, Приморско-Ахтарском районе – по два. В Динском, Ейском, Успенском, Новопокровском, Гулькевичевском и Павловском районах заболело по одному жителю.

На территории Кубани за истекшие сутки умерло 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии скончалось 2322 человека. Выписано по выздоровлению 98 человек за сутки, в стационарах остаются 1164 пациента, 75 - в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО, лечатся амбулаторно 1651 человек.

Ольга Логинова