Сотрудников Ростехнадзора наказали за нарушения прав резидентов ОЭЗ «Алабуга».

Четырех сотрудников Приволжского управления Ростехнадзора наказали за нарушения прав резидентов ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщает управление Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу.

Отмечается, что сотрудники ведомства незаконно провели проверки резидентов без согласования с органом управления ОЭЗ и в сроки, превышающие установленные законом. Кроме того, прокуратура пресекла факты несоблюдения чиновниками Ростехнадзора требований законодательства во время регистрации в госреестре эксплуатируемых предпринимателями опасных производственных объектов и при производстве по делам об административных правонарушениях.

В итоге в отношении работников ведомства были приняты меры дисциплинарного воздействия, отметили в управлении.

"Ъ-Казань"