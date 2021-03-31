Финал регионального этапа конкурса «Экспортер года» прошел в Ижевске

В Ижевске прошел финал регионального этапа конкурса «Экспортер года», на который подали заявки 54 компании. Кандидатов оценивали по достижениям за 2020 год, презентационным навыкам и экспортному потенциалу продукта, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Так, экспортером года в сфере агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса признали производителя мясной продукции «Восточный», среди малого и среднего — ИП Ивана Чернышова, экспортирующего банные веники. Лучшим экспортером в сфере промышленности среди крупного бизнеса стало ООО «Воткинская промышленная компания», производящее детскую корпусную мебель, среди малого и среднего — производитель заточных устройств ООО ТС «Профиль». Экспортером года в сфере услуг стал разработчик ПО для служб такси БИТ «Мастер», а в номинации «Экспортер из глубинки» победу одержал производитель разделочных досок «МТМ ВУД».

«Конкурс "Экспортер года " — это конкурс лучших из лучших. Даже в сложный 2020 год объем несырьевого неэнергетического экспорта Удмуртии без продукции оборонно-промышленного комплекса и легковых автомобилей вырос почти на 10%, впервые в истории региона преодолев планку в $205 млн. Центр поддержки экспорта сумел вывести на зарубежные рынки 66 предприятий. И это только малый и средний бизнес. Экспорт всегда будет находиться в фокусе "Команды Удмуртии ". Мы хотим показать, что экспорт реален для всех, и именно такие конкурсы доказывают это»,— отметил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов.