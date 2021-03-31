Коллективный иммунитет к COVID-19 среди вахтовиков Ямала превысил 80%

Среди вахтового персонала Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции составил более 80%, сообщил генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников корпоративной газете «Газовик».

«Благодаря ответственному отношению работников "Газпром добыча Надым" к прививочной кампании против коронавируса уровень коллективного иммунитета в середине марта составил у нас 59,1%. Среди вахтового персонала показатель превысил 70%, а на Ямале — даже 80%»,— сказал господин Мельников.

С начала пандемии на Ямале коронавирусной инфекцией заразились более 5,9 тыс. вахтовых рабочих. Всего COVID-19 подтвердился у 37 991 жителя округа. Из них более 36,5 тыс. человек выздоровели, 407 пациентов скончались.

Михаил Мананников