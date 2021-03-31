Налоги для предпринимателей снизят в Красноярском крае

В Красноярском крае снизят налоги для предпринимателей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс, сообщает пресс-служба правительства региона. Документ направлен в министерство финансов края для его проработки.

Как уточняется, расчет стоимости патента будет зависеть от территории, в которой работает предприниматель. «В основе этого решения мысль о том, что бизнес в крупных городах края не равен бизнесу в глубинке»,— говорится в сообщении.

Льготная налоговая ставка будет снижена для бизнесменов, которые до 2020 года платили налоги по системе единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Кроме того, будет снижена льготная налоговая ставка для наиболее пострадавших от пандемии и не восстановившихся сфер бизнеса.

Уточняется, что это четвертый пакет поддержки. В 2020 году были приняты региональные меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Они коснулись более 35 тыс. человек.

В декабре 2020 года новосибирские предприниматели подготовили обращение к губернатору Андрею Травникову. Они попросили снизить налог по упрощенной системе налогообложения.

О влиянии пандемии на сферу услуг в Новосибирской области — в материале “Ъ-Сибирь” «Услуги подхватили вирус».

Екатерина Лукашевич